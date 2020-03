Her på Kaarsbergcentret plejer der at være foredrag og masser af aktiviteter. Nu har Sorø Kommune etableret sengepladser til borgere, der udskrives fra sygehuset. Nødberedskabet fortsætter og justeres. Foto: Jens Wollesen

Kommunen tilpasser nødberedskabet

- Der vil være serviceydelser, som har været suspenderet midlertidigt, men som vi nu vil skulle tilbyde i begrænset omfang. Det kan for eksempel dreje sig om rengøring og genoptræning. Her vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp i den kommende periode, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Mens nødpasningen i skoler og dagtilbud kører nogenlunde uændret videre, så begynder kommunen i det små med at sætte de tekniske medarbejdere, der arbejder alene med at slå græs, tømme skraldespande og lignende, på arbejde igen, siger kommunaldirektøren.

- Det er meget positivt at opleve, at hele samfundet i dén grad står sammen og gør fælles front mod coronavirusset. Også de kommunale medarbejdere fortjener ros for deres håndtering af situationen. Derfor vil jeg gerne sige tusind tak til alle Sorø Kommunes ansatte for indsatsen indtil videre. Vi har oplevet, hvordan både medarbejdere og ledere i hele Sorø Kommune har udvist stor ansvarlighed og fleksibilitet og været rigtig gode til at samarbejde om at finde gode løsninger og tage hånd om vores borgere, fra de yngste til de ældste, siger borgmesteren.