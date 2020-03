- Vi er nødt til at reducere i de ældres service for at mindske risikoen for smitte, siger social- og sundhedschef Annette Homilius. Foto: Anders Ole Olsen

Kommunen skruer ned for servicen til de ældre

- Ændringerne sker af to hensyn. Først og fremmest for at mindske smittespredning ved at begrænse mængden af kontakter til borgerne, som for manges vedkommende tilhører en særlig risikogruppe. Dernæst for at opbygge en medarbejderreserve, som kan kaldes på arbejde, hvis de nuværende medarbejdere bliver syge i den kommende tid, så kommunen også i de kommende uger vil kunne varetage de vigtigste plejeopgaver for borgerne. Vi håber på, at borgere og pårørende har forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i.