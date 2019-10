De tre firmaflag må ikke vaje over Ambulix-hovedsædet, fordi virksomheden ligger i det åbne land. Foto: Bjarne Stenbæk

Kommunen sætter en stopper for firmaflag

Sorø - 26. oktober 2019

Efter naboklager har Sorø Kommune bedt Henrik Hachel om at tage tre Ambulix-flag ned ved hans ejendom på Haverupvej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er ikke kun den private ejendomsret, der gælder i Danmark. Det har ambulanceinspektør Henrik Hachel måttet sande, efter at naboer på Haverupvej har klaget til Sorø Kommune over, at Hachel ved sin ejendom tre flagstænger med firmaflag for Ambulix.

- Jeg troede, at det var tilladt at sætte flagstænger op på ens egen grund, siger han.

- Men det må man så åbenbart ikke. Det synes jeg er underligt, ligesom jeg synes, det er ærgerligt, at naboerne ikke henvender sig direkte til mig, hvis de mener, at der er et problem, der vedrører mig og min ejendom. Naboerne mener åbenbart, at flagstængerne larmer, og at flagene skygger. Det første kan jeg afvise. Flagsnorene er viklet rundt om flagstangen netop for, at det ikke skulle kunne ske.

Det er Naturbeskyttelsesloven, der sætter grænser for, hvad der er tilladt, når man bor i det, der kaldes »det åbne land«. Her må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- eller propaganda-øjemed.

- Det er kommunens opfattelse, at flagstængerne ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i loven, da flagstængerne virker dominerende i landskabet, siger landskabsforvalter Hans Henning Jensen, Sorø Kommune.

Selv om Henrik Hachel ikke er enig, er han dog nu vidende om, at det kan være svært eller måske nærmere umuligt at få lov til at bevare sine firmaflag.

- Derfor har jeg spurgt kommunen om, hvad jeg så må, siger han.

- Må jeg skifte Ambulix-flagene ud med Dannebrog? Eller det grønlandske og færøske flag?

- Det er jeg i gang med at undersøge, siger Hans Henning Jensen.

- Som udgangspunkt må man selvfølgelig godt flage med Dannebrog. Dannebrog er jo helt afgjort ikke et reklameflag. Men om man også må flage på tre flagstænger, eller det bliver for dominerende i landskabet, skal jeg have afklaret.

På Justitsministeriets hjemmeside kan man læse, at det som udgangspunkt er forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog. Forbuddet omfatter dog ikke FN-flaget, EU-flaget samt det grønlandske, færøske, norske, svenske, islandske og finske flag.

Forbuddet omfatter heller ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler. Og her gælder både ved embedskontoret og deres private bolig.

Vil man flage med et andet lands flag, kræver det tilladelse, der skal søges hos det lokale politi. Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.