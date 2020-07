Kommunen passer på bierne

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger:

- Jeg glæder mig over udnævnelsen til bivenlig kommune som viser, at vi er på rette vej med mere naturnær parkdrift i byerne. Efter få sæsoner med »Vild med Vilje« er der kommet flere blomster i plænerne. Det er godt både for bierne og borgerne i Sorø, siger han.