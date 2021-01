Sorø Kommune skal måske være en del af en frivillig aftale omkring lokal smitteopsporingsindsats. Billedet er fra testcentret ved Sorø-Hallen. Foto: Ullas Grundtvig Brask

Kommunen overvejer ny aftale om smitteopsporing

Sorø - 22. januar 2021 kl. 17:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

En ny aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening betyder, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen, når det gælder Covid 19.

Med den nye aftale kan kommunerne i endnu højere grad målrette indsatsen lokalt med henblik på at bryde endnu flere smittekæder, ligesom der kan skabes en øget synergi med de opgaver, der allerede nu ligger i kommunerne. Det er tankerne bag aftalen.

Aftalen er frivillig, og lige nu arbejder ledelsen i Sorø Kommune med at finde ud af, om man i Sorø Kommune ønsker at være en del af aftalen.

- På den ene side ønsker vi som kommune naturligvis at bidrage til den opgave det er have en god smitteopsporing. På den anden side er vi også nødt til at sikre os, at vi kan løse den opgave på kompetent vis. Det er det, vi er ved at undersøge nu, siger Henrik Nielsen, der er vicekommunaldirektør i Sorø Kommune.

Der er først en opklaring i forhold til Sorø Kommune eventuelle deltagelse i aftalen i løbet af næste uge.

En del af aftalen handler om, at kommunerne kan få adgang til oplysninger om, hvem der er smittet i kommunen, så kommunen blandt andet får bedre mulighed for at støtte op om, at de smittede kan isolere sig, som de skal.

Kommunernes konkrete bidrag vil afhænge af lokale forhold, men kan blandt bestå af opfølgende opkald til smittede og evt. nære kontakter. I nogle tilfælde kan kommunen også udnytte sit lokalkendskab til at komme ud til folk og følge op på isolation og måske sørge for hjælp til indkøb eller andet, der kan gøre det praktisk muligt for folk at isolere sig effektivt. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet på deres hjemmesiden om sagen.

De nærmere rammer for indsatsen aftales konkret mellem den enkelte kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser ministeriet.