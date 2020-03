Se billedserie Annette Homilius er social- og sundhedschef i Sorø Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen genoptager service - i begrænset omfang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen genoptager service - i begrænset omfang

Sorø - 26. marts 2020 kl. 16:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brugere af Sorø Kommunes hjemmehjælp vil nu igen få tilbudt rengøring, der ellers har været ikke-eksisterende, siden corona-epidemien fik sit greb i Danmark.

Det bliver dog ikke på samme niveau som under normale forhold, men i begrænset omfang og individuelt tilpasset den enkelte borger.

Kommunen vil kontakte alle brugere af rengøring for at høre, hvad behovet er.

- Hvis der er pårørende, som kan give en ekstra hånd, er det en stor hjælp. Fra kommunens side er vi nødt til at spare på bemandingen, så vi kan varetage de ekstra opgaver, der vil komme på især sundhedsområdet. Og vi forsøger så vidt muligt at begrænse den fysiske kontakt for at mindske smitterisikoen. Men vi er også meget opmærksomme på, at vores borgere skal have den hjælp, de har brug for. Også i denne særlige periode, siger social- og sundhedschef i Sorø Kommune Annette Homilius.

Nogle kommuner i landet har gjort som Sorø Kommune, mens andre kommuner har opretholdt rengøringen.

Undladelsen af rengøringen har fået Sundhedsstyrelsen til at komme med en opfordring til kommunerne om fortsat at gøre rent, fordi også rengøring er en vigtig ting i bekæmpelse af smitte.

Formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen, mener, at kommunen var lige lovlig hurtig til at lukke ned for rengøringen:

- Det blev blandt andet forklaret med, at der kunne blive brug for personalet til andre opgaver. Så vidt jeg kan se, har det ikke været aktuelt endnu, så jeg mener, at man burde have ventet med at lukke ned, indtil det problem opstod. Fra Dansk Ældreråd er vi også blevet informeret om, at der skal ske en individuel vurdering, og at man ikke bare kan lukke helt ned, siger Egon Madsen.

Omkring smittefare siger han:

- Hvis man har de nødvendige værnemidler, så mener jeg, at det er vigtigt, at der bliver gjort rent.

Også borgere, der er i genoptræningsforløb vil blive kontaktet af kommunen. Igen for at foretage en vurdering af behovet:

- Det kan medføre et funktionstab, hvis borgerne ikke passer deres genoptræning. Så det er ikke noget, man bare kan sætte på pause i en måned. Derfor foretager vi en individuel vurdering og kontakter de borgere, hvor vi vurderer, der er behov for en yderligere indsats i perioden, siger leder af Sorø Sundhedscenter, Mia Linda Møller.

Også her er ældreråds-formanden glad for, at der sker noget:

- Hvis man er i et genoptræningsforløb, og det bliver sat i bero, kan man jo ende med at skulle starte helt forfra, siger Egon Madsen.

Borgere, som er tilknyttet kommunens center for Handicap og Psykiatri, vil ligeledes blive kontaktet af kommunen.

- Det er ikke alle mennesker, som kan rumme at sidde alene derhjemme i flere uger i træk. Her er vi naturligvis i kontakt med vores borgere og sikrer, at de får den støtte, de har brug for - enten over telefonen eller, om nødvendigt, som fysiske besøg, siger Annette Homilius.