Kommunen går fri: Skal ikke betale erstatning på 6,2 mio.

I marts 2021 blev det afgjort, at Sorø Kommune havde overtråds udbudsloven, da de tildelte en IT-opgave til virksomheden KMD uden at evaluere et tilbud fra virksomheden Assemble. Derfor søgte Assemble om en erstatning på 6,2 millioner kroner. Den erstatning skal Sorø Kommune ikke betale, for kommunen er blevet frifundet.

21. oktober 2021

Tilbage i marts 2021 tabte Sorø Kommune en sag i Klagenævnet for Udbud mod IT-virksomheden Assemble. Dengang blev det afgjort, at Sorø Kommune havde brudt reglerne, da de gav en IT-opgave om pladsfordeling til kommunens dagtilbud til virksomheden KMD.

I den forbindelse valgte Assemble at søge erstatning på lidt over 6,2 millioner fra Sorø Kommune. Det blev behandlet i Klagenævnet for Udbud, og her har der altså lydt en anden dom: Sorø Kommune frifindes.

Sorø Kommune skal altså ikke betale erstatning til Assemble. I stedet skal Assemble betale 23.000 kroner for at dække sagens omkostninger.

For snævre krav Dem 12. marts 2021 afgjorde Klagenævnet for Udbud, at Sorø Kommune havde overtrådt udbudsloven.

Kommunen tildelte en leveringsaftale af pladshenvisningssystemet til dagtilbud til firmaet KMD uden at evaluere Assembles tilbud, og det blev altså afgjort som ulovligt.

Det er helt tilbage til den 26. maj 2020, at Sorø Kommune valgte at give leveringsaftalen til KMD. Dengang mente Assemble, at Sorø Kommune havde defineret behovene for et nyt IT-systemet på en måde, der var så snæver, at kun KMD kunne leve op til kravene.

Assemble følte altså ikke, at der var givet mulighed for, at deres tilbud kunne blive taget i betragtning. Assemble mente, virksomheden ville kunne løse opgaven lige så vel som KMD og endda billigere, og Klagenævnet for Udbud gav altså virksomheden ret i, at Sorø Kommune skulle have evalueret tilbuddet fra Assemble.

Nye oplysninger fra kommunen Assemble har i erstatningssagen påstået, at de ville have vundet udbuddet, hvis Sorø Kommune havde evalueret deres tilbud. Det er, fordi Assemble mente, deres tilbud var billigere end det, der blev valgt.

Det var igen Klagenævnet for Udbud, der behandlede sagen, da Assemble bad om erstatning på præcis 6.236.610 kroner og 60 øre. Det beløb er den pris, Assemble mener, de ville have fået, hvis Sorø Kommune havde valgt Assemble som udbyder fremfor KMD.

Men i den nye sag ved Klagenævnet for Udbud har Sorø Kommune givet flere oplysninger om prisudregning af Assembles tilbud, og de nye oplysninger viser, at prisen ville være markant højere end den, Assemble havde lagt frem i den første sag.

Derfor blev det afgjort i sagen, at Assemble ikke skal have nogen erstatning. Nævnet afgjorde nemlig, at der ikke var bevis for, at opgaven var gået til Assemble, hvis Sorø Kommune ikke havde overtrådt udbudsloven.

Derfor får IT-virksomheden altså ingen erstatning.

De nye oplysninger viste, at hvis Assemble havde fået opgaven, ville det have kostet over 13 millioner kroner, og altså ikke de 6,2 millioner kroner, som Assemble oprindeligt påstod.

Glad og ydmyg Borgmester Gert Jørgensen (K) er glad for den afgørelse, Klagenævnet for Udbud er kommet med.

- Jeg er da rigtig glad for, at vi har fået medhold i, at vi ikke skal betale, men jeg er selvfølgelig også ydmyg over for, at der er otte ugers ankefrist, siger han.

Fra Klagenævnet er kommet med en afgørelse har parterne, som borgmesteren påpeger, otte uger til at anke sagen videre til en domstol.

Tilbage i marts blev det besluttet, at Sorø Kommune skulle annullere aftalen med KMD. KMD var virksomheden, der blev benyttet inden udbuddet, og Gert Jørgensen oplyser, at det siden også har været det system, der er blevet benyttet i kommunen.

Ifølge Borgmester Gert Jørgensen (K) var der en forventning om, at Sorø Kommune ville vinde erstatningssagen. Det blev ikke regnet med som en mulig udgift i budgettet. Foto: Thomas Olsen

Ikke plads til erstatning i budgettet Da kommunalbestyrelsen forhandlede budget tidligere på måneden, blev budgetforhandlingerne i første omgang udskudt, fordi der er en igangværende sag mellem Sorø Kommune og SEAS-NVA. Her kan kommunen nemlig risikere at skulle betale 17 millioner kroner til SEAS-NVA. Budgettet endte alligevel med at blive forhandlet på plads, og de 17 millioner kroner er regnet med i budgettet som en mulig fremtidig udgift.

Til gengæld blev de 6,2 millioner kroner ikke regnet ind i budgettet - selvom det var en mulig fremtidig udgift for kommunen, da budgettet blev forhandlet, i tilfælde af, Assemble havde vundet erstatningssagen.

Gert Jørgensen fortæller, at erstatningssagens afgørelse ikke kom som en stor overraskelse. Ifølge borgmesteren blev pengene ikke regnet med ind i budgettet, fordi der var en forventning om, at Sorø Kommune ville vinde erstatningssagen.

- Vi lyttede til advokaternes vurdering af det, fortæller han, men tilføjer:

- Det er blevet vendt som en risiko. Når vi laver budgetter, oplyser man om uopklarede sager.

På spørgsmålet om, hvor pengene ville blive taget fra i tilfælde af, Sorø Kommune havde tabt sagen og skulle betale lidt over 6,2 millioner kroner til Assemble, svarer borgmesteren, at de ville blive taget fra kassen.

- Der er vi jo i en situation, hvor vi er i en robust økonomi. Vi er ikke så følsomme, som vi har været, længere, siger han.