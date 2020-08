Se billedserie Blågrønalger i Tystrup Sø betyder nu, at kommunen fraråder badning. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen fraråder badning i Tystrup Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen fraråder badning i Tystrup Sø

Sorø - 05. august 2020 kl. 14:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor koncentration af blågrønalger betyder også, at badepunktsflaget ved Frederikskilde Strand tages ned.

En stor koncentration af blågrønalger ved Frederikskilde Strand har nu ført til, at Sorø Kommune tager badepunktsflaget ned. Kommunen har allerede i nogle dage frarådet badning fra stranden. Vigtigt er det også, at hundeejere sørger for, at deres hunde ikke løber ud i algerne. Hunde og andre dyr kan i yderste konsekvens dø af at drikke det algeholdige vand eller slikke algerne af pelsen.

Naturligt skabt - Det er ikke noget, vi umiddelbart kan gøre noget ved, siger miljøsagsbehandler Christian Holt, Sorø Kommune.

- Det er et problem, der ofte opstår sidst på sommeren. Algerne trives i lidt varmere vejr, og når vinden kommer fra sydøst, samles de søen ved Frederikskilde. Vi kan kun vente på, at vinden skifter retning og kommer fra vest. Så blæses algerne væk igen.

Oven i algerne er der også kommet colibakterier, og det har miljøfolkene ikke fundet forklaringen på.

- Der er ikke overløb ved Frederikskilde Strand, siger Christian Holt.

- Men måske kan bakterierne skylles med algerne fra andre dele af søen.

Lugter fælt Blågrønalgerne kan indeholde giftstoffer, der også kan give mennesker ubehag eller symptomer på forgiftning. Børn er mere udsatte end voksne, ligesom folk med sart hud skal være ekstra opmærksomme, men algerne er ifølge Miljøstyrelsen kun farlige, hvis der er så mange af dem, at man kan se dem.

- Når vi fraråder badning i stedet for at udstede et forbud, skyldes det, at hvis vi forbyder det, skal vi også håndhæve forbuddet og holde øje med, at det bliver overholdt, siger Christian Holt.

- Men vi forestiller os ikke, at ret mange vil have lyst til at bade fra Frederikskilde Strand i øjeblikket, og man skal altså også lade være,

Blågrønalgerne frembyder oveni en næsten kloakagtig stank ved Frederikskilde Strand, og det er med til at reducere lysten til at kaste sig i bølgerne.

- Vi følger søen tæt, siger Christian Holt.

- Der bliver taget mange prøver i sæsonen. Torsdag får vi taget en prøve igen, og den får vi resultatet af på mandag, men meget løser sig altså, hvis vinden vender.