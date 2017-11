Udvalgsformand Anne Madsen (S) mener, at kommunen skal lære af nytteindsatsen. Billedet er fra et tidligere nytteindsats-projekt i Sorø Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen er dårlig til at få unge ledige videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen er dårlig til at få unge ledige videre

Sorø - 25. november 2017 kl. 06:28 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jobcentrets indsats over for de unge på arbejdsmarkedet i Sorø kommune er slet ikke lige så god som i andre kommuner. Det viser en opgørelse fra det Regionale Arbejdsmarkeds Råd, hvor Sorø bliver sammenlignet med de 16 andre kommuner her i regionen.

Tallene viser, at kun relativt få af de unge aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp er i gang med en aktivitet, og at der heller ikke er særlig mange unge på overførselsindkomst, der begynder på en uddannelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I Sorø kommune er andelen af personer under 30 år på overførselsindkomst, som er begyndt på en uddannelse eller et lærlingeforløb, på 5,1 procent. Det er den næstlaveste andel i regionen og et stykke under gennemsnittet i regionen og på landsplan. I toppen ligger Vordingborg med en andel på 16,4 procent.

Samtidig er der i Sorø kun en lille andel af de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp, som er i praktik, løntilskud eller har ordinære timer. Det gælder for 6,4 procent i Sorø kommune. Lejre ligger i top med 18,2 procent.

Anne Madsen (S) er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Hun mener, at man skal lære af nytteindsatsen, hvor kommunen har gode resultater.

- Jeg tror, det er nogle ting, vi bliver nødt til at gøre anderledes. Nytteindsatsen lykkes virkelig godt, og det er præcis den her gruppe af unge. Og hvad er det så, der gør, at vi lykkes dér? Jeg tror, det handler om ikke kun at kigge på arbejdsmarkedet, men også på andre ting i deres liv. Måske skal vi tænke på, om der er andre sten i deres liv, som skal tyddes af vejen i forhold til uddannelse - for eksempel hvis man ikke har noget sted at bo, siger hun.

Udvalgsformanden mener, at kommunens vejledning til de unge i højere grad også skal være livsvejledning.

- At tage hul på de ting og få en snak om det, det tror jeg vi skal have med i tankerne, når vi snakker om vejledning generelt. Så vi ikke kun snakker om uddannelsesvejledning. For jeg tror, at nogle af dem har brug for livsvejledning. Det må være en kommunal opgave, siger Anne Madsen.