Borgmester Gert Jørgensen (billedet), formanden for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow, og erhvervschef Laila Bregner Carlsen håber, at lokalbefolkningen vil støtte det lokale erhvervsliv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kommunen: Støt det lokale erhvervsliv

Sorø - 15. april 2020 kl. 09:00 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune og Sorø Erhvervsudviklingsråd sætter i den kommende uge en annoncekampagne i gang, og her er en klokkeklar opfordring til, at lokalbefolkningen skal støtte det lokale erhvervsliv i videst muligt omfang, handle ansvarligt og dermed også handle lokalt.

- Vi hører fra alle sider, at borgerne i Sorø Kommune er meget opsatte på at holde gang i hjulene - og støtte lokale virksomheder, siger borgmester Gert Jørgensen og formanden for erhvervsudviklingsrådet, Michael von Bülow.

- Det glæder os meget, og det vil vi gerne understøtte. Vi har derfor lavet aftale med Sorø Avis om indrykning af helsides annonce i uge 16 og 17. Her opfordrer vi, Sorø Kommune, Sorø Erhverv og Erhvervsudviklingsrådet til, at vi alle hjælper hinanden med at redde både arbejdspladser samt et attraktivt butiks- og erhvervsliv i vores lokalområder, ved at købe lokalt.

- Vi vil gerne koordinere, at vi får lavet et inspirations katalog, hvor vi deler viden om nogle af de mange tiltag, I hver især har igangsat. Eksempler herpå er maleren, som laver "karantænetilbud", hvor kunden får leveret alt til døren: Maling, afdækningsplast/tape, pensler mv. Bilforhandleren, der garantere kunden at bilen er afsprittet ved levering. Sorø midtby, der laver små videoindslag med gode tilbud og info om, hvem der leverer take-away. VVS´eren, der i forvejen har udstyr til asbest opgaver, og nu kommunikerer ud til kunderne, at de har værnemidler, så de kan klare almindelige opgaver. Ideerne er mange. Har du input - eller har du hørt om andre, der har fået en god idè, så send gerne til erhverv@soroe.dk, så samler vi og rundsender.

Sorø Erhverv har i den forgangne uge holdt succesfulde virtueller møder med to af de tilknyttede netværk.

- Det er vores klare overbevisning, at det ikke alene er godt at dele frustrationer, men mere vigtigt er, at man kan blive inspireret af andre. Derfor udvider vi nu virtuelle møder til alle netværk, siger erhvervschef Laila Bregner Carlsen.

- Og der vil således, efter påske blive indkaldt til møder i netværkene: Solo-selvstændige, industrinetværk, oplevelsesøknomisk netværk, lærlingenetværket samt naturnetværket.