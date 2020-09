Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen opfordrer på kommunens vegne borgerne til at stå sammen om at begrænse smitten. Pressefoto

Kommunen: Det er en fælles sag at begrænse smitten

Sorø - 21. september 2020 kl. 18:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smittetallet i Sorø Kommune er oppe på 19 inden for de seneste syv dage.

Sorø Kommune er nu blandt kommunerne med flere end 50 smittede pr. 100.000 indbyggere. De seneste syv dage er 19 personer i Sorø Kommune smittet med covid-19. Det giver en incidens på 64, hvilket bringer Sorø Kommune op i det mørke felt på Statens Serum Instituts kort over smittespredningen.

Kommunen er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af smitten, og kommunen følger myndighedernes retningslinjer og opfordrer borgere, foreninger og erhverv til at gøre det samme.

- Det er vigtigt, at vi nu står sammen om at begrænse smitten, siger vicekommunaldirektør Henrik Nielsen.

Der har gennem de seneste uger været flere lokale tilfælde af smitte i dagtilbud og skoler, hvor børnegrupper eller årgange er sendt hjem for at blive testet. Hvert enkelt tilfælde er håndteret omhyggeligt og i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Heldigvis kan vi takke både forældre og medarbejdere for at have reageret med stor forståelse og tålmodighed. Vi oplever, at dialogen med forældrene om, hvordan vi håndterer de konkrete smittetilfælde, tydeligt bærer præg af, at der er en fælles forståelse for, at det er en udfordring, vi skal løse i fællesskab, siger Henrik Nielsen.

- Vi har opfordrer til, at borgerne følger de anvisninger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Endnu har vi ikke i kommunen indført yderligere restriktioner. Der er ikke konstateret smitte-tilfælde med tilknytning til vores plejecentre, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed heller ikke ment, at der på nuværende tidspunkt er behov for besøgs-restriktioner. Det overordnede billede i Sorø er, at der ikke er tale om brede smittekilde, men at smitten er afgrænset til konkrete tilfælde, der i første omgang eksempelvis har ramt to af vores folkeskoler. Men omvendt kender vi ikke alle smittetilfælde.

Tilbud fortsat åbne

Da smittespredningen indtil videre ikke har haft en karakter, som har kaldt på en generel nedlukning af kommunale tilbud, betyder det, at skoler, dagtilbud, sundheds- og kulturtilbud samt Borgerservice er åbne som normalt. Opstår der smitte et sted, håndteres det lokalt.

- Der har indtil videre være tale om ret enkeltstående smittetilfælde og ikke om et samlet smitteudbrud, som det, vi så for nogle uger siden i Ringsted. Derfor vurderer hverken vi eller Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er grundlag for at lukke kommunale tilbud, siger Henrik Nielsen.

- Som situationen er nu, er det bedste, vi kan gøre at følge myndighedernes retningslinjer og statsministerens opfordring til, at vi omgås færre mennesker, og at vi i øvrigt husker den gode adfærd i forhold til at holde afstand, holde god håndhygiejne og blive hjemme, hvis vi har symptomer. På rådhuset ser man ikke som i foråret, at medarbejdere generelt arbejder hjemme. Der tages konkret stilling til hver enkelt funktion. Er det hensigtsmæssigt, kan der arbejdes hjemme, så det foregår lige nu i lidt højere grad, end vi så det lige efter sommerferien.

Pas på Som nævnt er der ikke konstateret smittetilfælde på kommunens plejecentre og botilbud,

- Men vi opfordrer pårørende til at passe ekstra meget på, når de besøger borgere på plejecentre eller botilbud. Også her er det vigtigt at holde fast i de gode vaner og blive hjemme, hvis man har symptomer, siger Henrik Nielsen.

Sorø Kommune har tidligere aflyst det planlagte folkemøde, og senest er et stort mesterskabsarrangement for foreningslivet aflyst. Herudover er alle sociale arrangementer på skoler, institutioner og i andre dele af kommunen aflyst.

Kommunen opfordrer foreninger og andre til at se på deres planlagte arrangementer og vurdere konkret, om nogle bør aflyses eller afvikles på andre måder, for eksempel virtuelt.

Man kan følge myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk