Se billedserie Det var i orden, at repræsentantskabet i Sorø Boligselskab delegerede kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til bestyrelsen, har Bolig- og Planstyrelsen nu afgjort. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Kommune fik medhold i boligsag om regnskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommune fik medhold i boligsag om regnskaber

Sorø - 02. august 2021 kl. 06:07 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det var helt i orden, at repræsentantskabet i Sorø Boligselskab delegerede kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen. Den tvist har Bolig- og Planstyrelsen nu afgjort, og dermed har styrelsen også sagt OK til, at tilsynet - altså Sorø Kommune - tidligere har sagt god for den handlemåde.

Tilfreds med afgørelse Sorø Kommune traf i første omgang den beslutning, at repræsentantskab og bestyrelse havde handlet inden for reglerne. Men en beboer mente ikke, at der i lovgivningen er hjemmel til at delegere kompetencen fra repræsentantskab til bestyrelse.

- For at få undersøgt sagen til bunds, har vi henvendt os til den øverste myndighed på området - nemlig Bolig- og Planstyrelsen - og vi er tilfredse med, at styrelsen har givet tilsyn og boligselskab medhold i, at den nødvendige lovhjemmel er på plads, siger borgmester Gert Jørgensen.

Retsgrundlaget Bolig- og Planstyrelsen henviser i sin beslutning til, at retsgrundlaget godt nok i forhold til driftsbekendtgørelsens paragraf 6 stykke 4 foreskriver, at repræsentantskabet som øverste myndighed godkender afdelingernes regnskaber, men det er i følge samme bekendtgørelses paragraf 7 stykke 1 også sådan, at repræsentantskabet som øverste myndighed kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i paragraf 6 stykke 4 til boligorganisationens bestyrelse. Når det er formuleret sådan, skyldes det, at der er nævnt en række andre ting, der kan delegeres.

Styrelsen peger også på at det i vejledningen til driftsbekendtgørelsen afsnit 4 stykke 1 direkte er nævnt, at godkendelse af afdelingernes regnskaber kan uddelegeres fra repræsentantskab til bestyrelse.

Dermed står det klart, at både boligselskabet og kommunen som tilsynsmyndighed var på sikker grund, da beslutningen om at delegere kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse.