Kommune er klar til at politianmelde lastvognsophugger

Sorø - 06. juni 2018 kl. 14:55 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

5600 ton giftige betonbrokker ligger stadig i bunker hos Sjællands Lastvognsophug i Fulby, selvom fristen for at grave betonen ned i jorden netop er udløbet. Det oplyser virksomheden selv.

Forleden var Sorø Kommune på tilsyn hos lastvognsophugger Jørgen Steen Jensen på Hestehavevej. Hvis tilsynsrapporten også konkluderer, at der endnu ikke er sket noget med betonbrokkerne, så er Sorø Kommune klar til at politianmelde virksomheden.

Det fortæller kommunens direktør Søren S. Kjær til DAGBLADET og Sjællandske.

- Hvis hypotesen om, at der ikke er sket noget, er rigtig, bliver han politianmeldt i løbet af juni måned, med mindre der sker noget andet. Så vil vi begynde den proces, der fører til politanmeldelse, siger han.

Først skal tilsynsrapporten i 14 dages partshøring og en eventuel politianmeldelse skal også i høring.

- Selvom nogle kan synes, at den her sag er helt klar, så ligger der en beskyttelse af virksomheden i loven. Virksomheden skal have lov til at komme med sin holdning. Der er meget på spil, og derfor er vi påpasselige med ikke at lave fejl, siger Søren S. Kjær.

Betonbrokkerne stammer fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole ved Sorø. Det var planen, at Sjællands Lastvognsophug skulle indbygge brokkerne under en befæstet betonplads. Men på grund af uenighed om mængden af pcb-gift i materialerne er sagen gået i hårdknude.

Virksomhedsejer Jørgen Steen Jensen håber, at Sorø Kommune vil skride til en politianmeldelse.

- Vi sidder i et vakuum og bliver udlagt som dem, der har gjort noget forkert, siger Jørgen Steen Jensen.

Hans miljørådgiver Jesper Arffmann er enig.

- Ingen er tjent med, at det her trækker ud. Vi kan kun opfordre kommunen til at få det gjort, for det er en ulidelig situation at stå i det her tomrum, siger Jesper Arffmann.

Måske kan sagen også få økonomisk betydning for Sorø Kommune. Det fortæller kommunaldirektøren.

- Det kan godt være, at vi selv må løse problemet og så forsøge at hente pengene hjem bagefter. Det er et irriterende økonomisk problem, men det vil ikke vælte økonomien, siger Søren S. Kjær.

