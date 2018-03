Et nyt dataregister fra 2015 er begyndt at fungere bedre og har været med til at opdage socialt snyd hos borgere i Sorø Kommune. Det fortæller Kenneth Damsgaard Hyde, der er kommunens chef for arbejdsmarked og borgerservice. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune afslører socialt snyd for 5,47 mio. kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune afslører socialt snyd for 5,47 mio. kr.

Sorø - 15. marts 2018 kl. 09:57 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år sparede Sorø Kommune 5,47 millioner kroner efter at have tjekket 70 borgeres begrundelse for at modtage en social ydelse fra kommunen.

I 44 af sagerne viste det sig, at en borger havde modtaget en ydelse uden at være fuldt berettiget til det. Og det har sparet Sorø Kommune for 5,47 millioner kroner i 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Langt hovedparten - 4,97 millioner kroner - af det samlede beløb er sparet ved, at kommunen enten har stoppet eller nedreguleret en ydelse. Den sidste halve million kroner er penge, som borgere skal betale tilbage til kommunen efter at have fået kontrolleret sin sag.

Næsten halvdelen af sagerne handler om kontanthjælp. Men mange af sagerne handler også om tilskud til at kunne betale for at have et barn i et kommunalt pasningstilbud.

De 5,47 millioner kroner i 2017 er næsten dobbelt så mange penge som i 2016, hvor Sorø Kommune også arbejdede med området.

I 2016 blev der afsløret socialt snyd hos 25 borgere, og det sparede kommunen for 3,1 millioner kroner.

Kenneth Damsgaard Hyde er chef for arbejdsmarkedsafdelingen i Sorø Kommune. Han forklarer, at de sparede kroner vil indgå i kommunens samlede økonomi.

- Det er med til at underbygge en positiv økonomi, fordi man bruger færre penge på et område. Hvis vi bruger færre penge på et område, så har vi flere penge at bruge på andre områder, siger Kenneth Damsgaard Hyde.

Årsagen til, at kommunen kan afsløre fejlene i ydelserne er, at der i 2015 blev oprettet et fælles register med flere forskellige data om borgerne. Det bliver kaldt Den Fælles Dataenhed.

Her bliver de forskellige data lagt sammen. På den måde opdager man sager, hvor baggrunden for at modtage den sociale ydelse skal kontrolleres.

Ifølge Kenneth Damsgaard Hyde fungerer registret bedre nu end i begyndelsen.

- Det er ikke nyt at arbejde med socialt bedrageri og kontrollere sager. Men dataenheden har gjort, at det er blevet nemmere at finde frem til sagerne, fordi sammenkøringerne gør det nemmere at fange sagerne. Og der har været flere sager, fordi selve sammenkøringen af registrene er blevet mere effektiv, siger han.