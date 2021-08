Kommunaldirektør har sagt op

Søren S. Kjær fortæller om sin opsigelse, at han ønsker at bruge sine kompetencer inden for andre områder, og at nu er det rigtige tidspunkt at foretage det skifte.

- Tiden er inde til at skifte spor og bruge mine kompetencer i den grønne omstilling. Det haster med at få en markant mindre udledning og mindske klimapåvirkningen. Det mener jeg, at jeg med min baggrund indenfor teknik, klima og miljø kan bidrage til. Med det kommende kommunalvalg til november in mente er tiden desuden den rette til at stoppe, så der er god tid til at forberede grundlaget for rekruttering af Sorøs næste kommunaldirektør, siger han i en pressemeddelelse fra Sorø Kommune.