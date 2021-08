Kommunaldirektør Søren S. Kjær misbrugte det kommunale kreditkort. Derfor måtte han forlade sig stilling. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektør brugte kommunens kreditkort privat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunaldirektør brugte kommunens kreditkort privat

Danmarks Radio kunne mandag aften afsløre, at Sorø Kommunes kommunaldirektør, Søren S. Kjær, i 2019 foretog privatindkøb på kommunens kreditkort for knap 9.500 kroner. Derfor måtte han forleden forlade sit job.

Sorø - 23. august 2021 kl. 22:21 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Stenbæk

Det kom til at koste kommunaldirektør Søren S. Kjær dyrt, at han i 2019 under en tur til en konference i Nashville i USA benyttede kommunens kreditkort til at betale private koncertbilletter for ham selv og hans kone samt betalte en middag for sig selv, hustruen og andre kommunaldirektører.

Det afslører en aktindsigt, som Danmarks Radio som et led i en større undersøgelse har søgt og fået.

Dermed var forklaringen på, at kommunaldirektør opsagde sit job i Sorø Kommune for at hellige sig en fremtid i den grønne omstilling - et job, som han endnu ikke har fået - ikke korrekt.

Danmarks Radio oplyser, at Sorø Kommune selv havde bortvist Søren Kjær, inden han sagde op - men det kan borgmester Gert Jørgensen ikke bekræfte.

- Jeg kan ikke udtale mig i sagen, så længe sagen behandles, da det er en personalesag. Det står i Forvaltningslovens paragraf 27, fortsætter Gert Jørgensen.

Borgmesteren kan heller ikke bekræfte, at sagen omkring Søren Kjær behandles på de to lukkede punkter på onsdagens kommunalbestyrelsesmødet, men sn.dk tør godt oplyse, at det er et kvalificeret bud.

Byrådet skal dels orienteres og dels træffe beslutning om, hvad der skal ske. Fører Søren Kjærs handling ikke til sanktion, er det sandsynligt, at sagen ikke åbnes for offentligheden. Fører sagen til sanktion - eksempelvis en politianmeldelse - tegner det sig anderledes.

Gert Jørgensen afviser oplysningen om, at Sorø Kommune har udsendt en pressemeddelelse om Søren Kjærs afgang.

- Vi stillede vores hjemmeside til rådighed for Søren Kjær, så han kunne forklare, hvorfor han stopper i Sorø Kommune, siger han.

Forklaringen var altså bare ikke korrekt.

DR oplyser, at Søren Kjær efter den middag, der altså blev betalt af Sorø Kommune, fik øvrige deltagere til at indbetale omkring 4.000 kroner til Kjærs private konto. Så vidt, sn.dk erfarer, har Søren Kjær efterfølgende betalt de cirka 9.500 kroner tilbage til Sorø Kommune, men heller ikke det punkt kan borgmesteren i øjeblikket udtale sig om.

DR har uden held forsøgt at få en udtalelse fra Søren S. Kjær, der har været kommunaldirektør i Sorø Kommune i syv år. Men i en mail via Søren Kjærs fagforening oplyser han, at han med beklagelse har opsagt sin stilling i Sorø Kommune den 9. august 2021. Han fortæller også, at kommunen ikke har ønsket yderligere dialog - på trods af syv års godt samarbejde, og at han under sådanne vilkår ikke kan fortsætte som kommunaldirektør.

En række eksperter på området siger til DR, at sagen er meget alvorlig - så alvorlig, at politiet kan inddrages.