- Det har været en fornøjelse at opleve, at alle ledere og medarbejdere har været klar til at gøre en ekstraordinær indsats for at træffe de rigtige beslutninger og finde de gode løsninger. Der har virkelig været mange detaljer, der skulle på plads, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Kommunaldirektør: Vi sover med åben telefon og støvler på

Sorø - 14. marts 2020 kl. 15:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Stenbæk

Sorø Kommune havde fredag løst alle de akutte opgaver som følge af corona-krisen. Mandag venter der nye opgaver.

Det har været et par turbulente døgn for ledelsen i Sorø Kommune, og kommunaldirektør Søren S. Kjær erkender da også, at det er noget af det mest usædvanlige, han har oplevet i sin tid som offentligt ansat.

- Jo tak, på det foreliggende grundlag går det fint, svarer han på avisens spørgsmål.

- Men selv om vi kunne tage på weekend i visheden om, at der her og nu er styr på tingene, så sover vi i bogstavelig forstand med telefonen og i overført betydning med støvlerne på. Vi skal kunne reagere hurtigt - og det er vi også klar til.

Gode til at samarbejde At Sorø Kommune er en relativt lille kommune har Søren Kjær oplevet som en fordel.

- Vi er vant til at arbejde på tværs af fagcentre, siger han.

- Det kom os til gode her, hvor en masse forskellige faktorer skal gå op i en højere enhed. Nu har vi forberedt det hele - nødpasning i skolerne og i dagpasningen - mandag er det en virkelighed, der skal fungere.

- Det samme skal den indsats, vi fortsat skal yde i plejesektoren, fortsætter han.

- Heldigvis har vi dygtige medarbejdere, der har stor erfaring i at løse opgaver for og omkring vores ældre medborgere, der jo i den aktuelle situation er i risikogruppen.

Et ekstra gear Både ledere og medarbejdere i Sorø Kommune har taget udfordringen op og været indstillet på at finde løsninger.

- Det er dejligt at kunne konstatere, at vi har et ekstra gear, når vi har behov for det, siger Søren Kjær.

Prioriteringer - Den nye situation har betydet, at en masse detaljer meget hurtigt skulle på plads. Vi har også måttet prioritere sådan, at de borgere, der enten har et akut eller et vedvarende behov for vores assistance, får den hjælp, de har behov for, mens andre opgaver, der ikke er tvingende nødvendige, må træde i baggrunden, fortsætter han.

- Vi har også skullet prioritere på rådhuset, så dem, der ikke varetager kritiske funktioner, i videst muligt omfang arbejde hjemme fra. Det er ret specielt at stå og ligge ud over rådhuset parkeringsplads og se otte biler. Den plads plejer at være fyldt til bristepunktet.

At medarbejdere i så stort omfang arbejder hjemmefra må - selv om der er gode digitale muligheder - naturligvis give sig udslag i, at sagsgangen kan blive lidt mere besværlig, men det håber Sorø Kommune, at borgerne vil have forståelse for.