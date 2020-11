Kommunal tandpleje: Nu skal corona-venteliste rodbehandles

Covid-19 betød, at den kommunale tandpleje i marts måtte skrue helt ned og kun behandle patienter, der havde et akut behov. Efter sommerferien løsnede det lidt op, men der var fortsat krav til brug af værnemidler samt om ekstra rengøring, og det i sig selv forlængede behandlingstiden med cirka 10 minutter per patient. Der har også hele tiden været begrænsning på, hvor mange patienter der måtte opholde sig i venteværelset, og endelig har det skabt lidt udfordringer, at corona-symptomer eller det, at en patient har været nær en smittet, har givet en del sene afbud, fordi patienten skulle testes. Her har det sjældent kunne lykkes at få givet tiden til en ny patient. Også medarbejdere i Den Kommunale Tandpleje har i perioder måtte blive hjemme, fordi de har været nær en smittet og dermed har skullet testes.