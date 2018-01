Stationsleder Bo Sebens kunne berette om et aktivt år og glæde sig over kollegastøttenetværket. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kollegastøtte er nu sat i system

Stationsleder Bo Sebens glædede sig i sin tale ved stationen nytårsparole mandag aften over, at der nu er skabt faste rammer for, hvad der skal ske, hvis en kollega kommer ud for en traumatisk hændelse, ulykke eller lignende i forbindelse med arbejdet for Vestsjællands Brandvæsen.