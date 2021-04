Formand for DH-Sorø, Johnna Toft Christensen, håber, at rigtig mange kørestolsbrugere vil give deres mening til kende.Foto: Lene Berthelsen

Kørestolsbrugere bliver bedt om at dele erfaringer

Sorø - 09. april 2021 kl. 16:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Danske Handicaporganisationer i Sorø (DH-Sorø) opfordrer nu alle kørestolsbrugere til at skrive til organisationen om deres erfaringer med at få bevilget en kørestol gennem Sorø Kommune.

På den måde håber DH-Sorø at få et overblik over, hvordan det egentlig står til på netop det hjælpemiddel-område.

- Spørger vi på kommunen, får vi at vide, at alt er fint, og at der sker nøje individuelle vurderinger. Ude i byen hører vi nogle gange andre meldinger om, at det ikke er helt problemfrit. Så hvad er rigtigt? Det vil vi gerne have et bedre overblik over, så vi har noget konkret at arbejde videre med, siger formand for DH-Sorø, Johnna Toft Christensen.

Fuld anonymitet DH-Sorø har selv via aktindsigt forsøgt at danne sig en slags overblik over leverandøraftaler, indkøbslister og lignende, men mangler altså at høre fra brugerne selv.

DH-Sorø lover fuld anonymitet for dem, der vælger at svare, og organisationen er interesseret i at høre om erfaringer på følgende områder:

Hvordan bliver man mødt, første gang man henvender sig til kommunen med en ansøgning om kørestol?

Hvordan bliver man mødt hos kommunen, når man ønsker en udskiftning af kørestol?

Hvad fungerer? Hvad er erfaringerne med afprøvning af kørestole. Har man mulighed for at prøve flere, så man kan finde den bedst egnede?

Bliver der lyttet til de erfaringer, man som handicappet borger selv kommer med? Hvordan? Og hvis ikke - hvilke konsekvenser har det så?

Hvordan er kommunen vejledning? Hvad fungerer godt i forløbet? Hvad fungerer ikke godt? Hvor er der plads til forbedringer?

Har man kommentarer til andre aspekter omkring problemstillingen, er man velkommen til at skrive om det også.

Man kan skrive til denne adresse: dhsoroe1@gmail.com, og man bedes gøre det senest 1. maj i år. Har man spørgsmål, kan man kontakte Johnna Toft Kritstensen på tlf. 51 92 33 37.