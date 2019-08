Se billedserie Der var spændt forventning inden afgangen mod Sorø Sø og Lille Claus. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kørestole er ingen hindring for en sejlads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørestole er ingen hindring for en sejlads

Sorø - 18. august 2019 kl. 15:07 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag og torsdag var der liv og glade dage på turbåden Lille Claus, da Røde Kors Dagcenter tog på tur. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Onsdag var der 35 beboere, personale og frivillige af sted, mens torsdagens gråvejr havde droslet antallet ned til 22.

- Det er fantastisk, at vi har mulighed for at tage henholdsvis 9 og 4 kørestolsbrugere med på båden, og jeg må indrømme, at det var vidunderligt at trille gennem byen, langs skoven og søen i solskin. Pludselig er man som »alle de andre«, som kan tage på tur, lyder det fra Lone Obel, aktivitetsmedarbejder på Røde Kors Dagcenter.

Muligheden for at kunne medtage kørestole, giver temmelig gode muligheder for både pensionister, dårligt gående og handicappede.

- Vi har en lift, som vi medbringer, når vi ved, at der er kørestolsbrugere med blandt gæsterne, fortæller bådfører Gustav Flems. Han minder dog om, at det er vigtigt at bestille »plads« på bykontoret til kørestolsbrugeren, så bådfører og dæksmand kan medbringe den uundværlige lift. Under normale sejladser optager liften for meget plads, så derfor medbringes den kun, når der er booket kørestolsplads forud for sejladsen.

- Man kan naturligvis også booke en specialsejlads, hvor vi kan tage op til 10 kørestolsbrugere. Men man må også påregne, at det tager godt 25 minutter at få alle på og af båden. På en normal tursejlads kan vi medbringe to kørestole. Det er utrolig berigende at sejle med handicappede og pensionister, for deres glæde stråler ud af øjnene. Det er det hele værd, siger Gustav Flems med et smil.

Lone Obel fortæller også, at det har været to fantastiske dage for beboerne, som under sejlturen er blevet beværtet med rosé, øl, sodavand, chips og chokolade.

Sejlturen er blevet realiseret økonomisk via Røde Kors Beboerlegat, og kunne ikke lade sig gøre uden de mange frivillige, som gang på gang giver en hånd med.

- Vi er meget priviligeret over at have så mange frivillige hænder, og det gør, at vi kan tage på ture som denne, og så er det fantastisk, at Lille Claus har så fine faciliteter for de dårligt gående, siger Lone Obel.

Hvis man ønsker at booke en tur med Lille Claus eller at melde en kørestol til en kommende sejlads, så skal det ske via Sorø Bykontor på bykontoret@soroe.dk.