Se billedserie Flemming og Kirsten Jensen bruger mange frivillige timer på at skabe noget ekstraordinært for lokalsamfundet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Københavnere skaber liv på landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Københavnere skaber liv på landet

Sorø - 12. maj 2018 kl. 10:47 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirsten og Flemming Jensen er to af dem, der sørger for, at livet i Munke Bjergby er værd at leve. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hun er oprindelig fra Bispebjerg, mens han er fra henholdsvis Nørrebro og Husum. Kirsten og Flemming Jensen har dermed ikke fået livet på landet ind med modermælken, men ikke desto mindre er de to mu et næsten uundværligt element, når talen falder på »det gode liv« i landsbyen Munke Bjergby.

De havde dog prøvet at bo både i Strøby Egede, Nordjylland og Ringsted, inden de for cirka 30 år siden kom til det lille landsted i Munke Bjergby.

- Vi var enige om, at vi ikke ville bo i et parcelhuskvarter igen. Det er kedeligt, og folk har en tendens til at blive inde bag deres egen hæk, fortæller Flemming Jensen, der flyttede til Vestsjællands på grund af et godt job.

Også Kirsten fik et godt job - nemlig som pædagog i børnehaven. Nu er der begge gået på pension, Kirsten er 68 og Flemming er 72. Kirsten driver stadig sin naturklub for børnene to gange om ugen. Den tog sin begyndelse, da skolen blev lukket.

- Idéen var, at børnene i lokalområdet skulle bevare kontakten med hinanden, selv om de nu blev spredt på flere skoler, fortæller hun.

Og klubben er stadig populær og tæller jævnligt op til et halvt hundrede børn.

Netop skolelukningen var den direkte til, at Flemming gik »på barrikaderne«.

- Jeg syntes ikke, at Stenlille Kommune bare skulle lukke Munke Bjergby Skole, fortæller han.

- Det kæmpede jeg meget imod. Det endte med, at jeg gik til generalforsamling i borgerforeningen, og da jeg kom hjem, var jeg blevet kasserer. Så gik arbejdet i gang for alvor. Nu blev opgaven at sørge for, at de i hvert fald ikke kunne lukke børnehaven.

I dag har Natur-Børnehuset en central position i Munke Bjergby.

Den tidligere skole er i øvrigt blevet et lokalt foreningshus, hvor landsbyens forskellige aktiviteter har base i hver sit lokale, og gymnastiksalen samt aulaen kan benyttes til forskellige fælles aktiviteter.

Der dyrkes forskellige former for idræt, og så står Munke Bjergby Borgerforening en aften hver måned for en billig og velbesøgt fællesspisning.

Borgerne har eget mosteri, og så er Flemming også medlem af »Grøn Stue«.

Her brygges der øl - blandt til den årlige markedsdag.

De to lægger mange frivillige timer i at få lokalområdet til at blomstre.

Og som Flemming siger:

- Det bliver hurtigt kedeligt og besværligt at have med at gøre, hvis det hele bare skal gå op i profit.

Og Kirsten føjer til:

- Til gengæld giver en stor tilfredsstillelse for os at være med til at skabe noget ekstraordinært - og noget, der kan styrke sammenholdet og livskvaliteten i det område, vi er en del af.