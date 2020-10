Meget tyder på, at Hotel Postgården får en ny chance med familien Knudsen i ryggen. Foto: Lene Berthelsen

Knudsen-brødre bag nyt Postgården-selskab

Meget tyder på, at en ny chance er på vej til Hotel Postgården, der til stor ærgrelse for mange har stået tomt, forladt og forsømt i mere end et år.