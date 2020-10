Knivstikkeri: 24-årig meldte sig selv

Da de alligevel forsøgte at komme ind, opstod der slagsmål, og i den forbindelse blev en ung mand stukket med kniv i brystregionen. Politiet og ambulance blev tilkaldt, og den unge mand blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader.

Den 23-årige mand fra Dianalund blev kort efter anholdt og sigtet for forsøg på manddrab. Han blev også sigtet for trusler mod en polititjenestemand, da han truede en af betjentene efter anholdelsen. Han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han efterfølgende blev varetægtsfængslet frem til den 4. november.

Det lykkedes for den 24-årige at stikke af, men politiet var klar over hans identitet og opfordrer ham til at kontakte politiet. Det gjorde han så sent tirsdag eftermiddag.