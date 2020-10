Den 24-årige mødte onsdag eftermiddag op på politistationen i Slagelse og meldte sig selv. Foto: Kim Brandt

Knivstikkeri: 24-årig er blevet fængslet i fire uger

Politiet har nu fået varetægtsfængslet begge de formodede gerningsmænd fra knivstikkeriet i Nyrup natten til lørdag.

Sorø - 29. oktober 2020 kl. 15:34 Af Bjarne Stenbæk

En 24-årig mand fra lokalområdet blev varetægtsfængslet i fire uger, da han torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved.

Anklagerfuldmægtig Katrine Hansen oplyser, at det efter ordensmagtens opfattelse er den 24-årige, der førte kniven, men under grundlovsforhøret nægtede han at udtale sig.

Onsdag klokken 17.20 mødte en 24-årig mand fra lokalområdet op på politistationen i Slagelse sammen med en advokat og meldte sig selv i forbindelse med knivstikker-sagen fra Nyrup natten til lørdag.

Manden blev anholdt, og under politiets afhøring nægtede den 24-årige sig skyldig i sigtelsen, men han erkendte, at han var til stede på adressen i Nyrup sammen med den 23-årige, der blev anholdt kort efter episoden. Den 23-årige er varetægtsfængslet indtil på onsdag.

Sigtelsen lød på forsøg på manddrab, men den blev under grundlovsforhøret ændret til grov vold.

Natten til lørdag klokken 0.15 mødte de to mænd op til en privat fest på Nyrupvej i Nyrup, hvor de ikke var inviteret.

Da de alligevel forsøgte at komme ind, opstod der slagsmål, og i den forbindelse blev en ung mand stukket med kniv i brystregionen. Politiet og ambulance blev tilkaldt, og den unge mand blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader.

Han er uden for livsfare, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

En 23-årige mand fra Dianalund blev kort efter anholdt og sigtet for forsøg på manddrab. Han blev også sigtet for trusler mod en polititjenestemand, da han truede en af betjentene efter anholdelsen. Han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han efterfølgende blev varetægtsfængslet frem til den 4. november. Også her er der foretaget den ændring, at han er sigtet for grov vold.

Det lykkedes for den 24-årige at stikke af, men politiet var klar over hans identitet og opfordrede ham til at kontakte politiet. Det gjorde han så sent onsdag eftermiddag.