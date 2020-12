Klumme: Vi måler og vejer - men er det altid godt?

For 400 år siden sagde Galileio: Mål alt, hvad der kan måles. Og det, der ikke kan måles - gør det måleligt.

I en verden, der var præget af tro - og overtro - var et udsagn som dette banebrydende og skabte grundlaget for den verden af evidens, vi kender i dag. Men en gang imellem tror jeg, udsagnet er kammet over og bliver misforstået, for skal alt, der kan måles, virkelig måles, og skal vi absolut gøre det, der ikke kan måles, måleligt?

Det er med modstridende følelser, jeg udtrykker ovennævnte spørgsmål - min professionelle hverdag bygger trods alt på de naturvidenskabelige elementer. Alligevel synes jeg, vi er ved at gå for vidt, og at det kan ødelægge mere, end godt er.