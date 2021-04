Klumme: Vi bekæmper corona med folkedåd

Børn er forbilledlige til at overholde restriktionerne, og de forventer, at voksne også er det. Manden slår bremsen i og kigger på hende: »Ups! Godt du siger det - tak skal du have.« Og han finder mundbind i jakken og går tilbage og spritter.

Jeg var i Meny sammen med min datter på ni år. En mand kommer løbende ind. Han har travlt og har i skyndingen åbenlyst glemt alt om, at vi er midt i en coronatid. Min datter stopper ham: »Du har ikke mundbind på. Og du glemte også at spritte.«

Jeg er det seneste år blevet mere og mere stolt over at være med i fællesskabet Danmark. Vi står sammen om, at vi skal igennem den krise, der har ramt os. Vi passer ikke bare på os selv, men i udpræget grad passer vi på hinanden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her