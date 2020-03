Klumme: Venstrefløjen - og manglen på kritik

Det at være venstreorienteret er blandt andet at være på de svages side, at gøre op med fordomme og at være kritiske overfor magthavere. Men hvor er de venstreorienterede i Danmark henne her? Bevares, når MeToo-bevægelsen kan opvise kvinder, der er blevet sexuelt krænket, skriver de milelange spalter om de forfærdelige (hvide) mænd, og når homoparader i København i sensomre går igennem byen, forsøger de ihærdigt at finde en homoseksuel, der engang er blevet chikaneret, og de falder over Indre Mission og andre kirkelige kredse, hvor og hvornår de kan komme til det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her