Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Sorø Kommune er delt i to

Sorø - 30. maj 2021 kl. 06:44 Af Jørgen Mogensen Kontakt redaktionen

Sorø Kommune er delt i to dele: En del, der ligger nord for motorvejen og en del, der ligger syd for den. Motorvejen deler kommunen mere effektivt end Berlinmuren i sin tid delte Berlin. I Berlin var der trods alt otte overgange. Mellem de to dele af Sorø Kommune er der kun én, nemlig en enkelt bro over motorvejen. Bevares, så er der også to små overgange for gående og cyklister, men reelt er der kun én.

Den sydlige del er geografisk og befolkningsmæssigt den mindste. Men det er her alle politikere, der har magt, bor. Vi skal helt ned i 3. og 4. geled, før vi finder politikere bosat nord for motorvejen. Det er også nord for motorvejen, at de fleste dumpekandidater bor. Dumpekanditater er folk, der blot er fyld på opstillingslisterne, og som ingen chance har for at blive valgt. Det at alle ledende politikere (på nær en) bor syd for motorvejen er et problem. Et meget stort problem.

Og hvorfor så det? Fordi man nu engang ser verden derfra, hvor man står. Bor man på Frederiksberg, så ser man kommunen ud fra denne bydel. Og man har ingen forståelse for, hvad der sker nord for motorvejen. Et pudsigt eksempel herpå er SFs repræsentant i kommunalbestyrelsen. Hun mente, at der burde gøres noget ved cykelstien på Slagelsevej. For her cykler hun. Jeg kunne da godt have nævnt adskillige cykelstier nord for motorvejen, der er ringere, ja steder, hvor der ingen cykelstier er overhovedet. Men det har hun og vel de fleste andre politikere på Frederiksberg ingen forståelse for. Hertil kommer så, at kommunen naturligvis har entreret med et firma, der ud fra objektive kriterier, reparerer veje og stier, når det er nødvendigt.

Et andet eksempel er, at Socialdemokraterne i 2018 gik imod byggemodningen af Pileghårdstrekanten i Dianalund. De ønskede, at byudviklingen skulle finde sted på Frederiksberg.

Og sådan kunne man nævne eksempel på eksempel. Hvis omfartsvejen ved Tersløse havde ligget på Frederiksberg, tror nogen så, at den var blevet droppet? Eller kunne man forestille sig omfartsvejen ved Pedersborg var blevet skrinlagt, hvis man her var stødt på blød bund?

De ledende politikere er også historieløse. Jeg har hørt mange gange fra politikere, der bor syd for motorvejen, at økonomien i Dianalund Kommune var elendig. Det var den ikke ud over perioden i fattigfirserne. Men det er der ingen, der tror på. Hvis man vil, kan man læse min bog "Dianalund kommune 1966-2006" og her få syn for sagn.

Kun ét parti har dets førstemand til at bo nord for motorvejen, Det er Dansk Folkeparti.

Med ovenstående vil jeg sige, at et menneske, også politikere, nu engang ser verden derfra, hvor de står. Det er der ikke noget odiøst i, men når alle betydende politikere står på Frederiksberg, evt. i Sorø by, så er det nu engang herfra, de ser kommunen, og så er det, der ligger nord for motorvejen, noget fjernt uvedkommende noget.

Kommunen er delt i to skarpt adskilte dele. Det eneste, der forbinder de to dele, er en enkelt bro og så Dagbladet.