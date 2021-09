Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Sørens også!

Sorø - 05. september 2021 kl. 06:54 Af Erik Lindsø Kontakt redaktionen

Vi var en flok venner samlet en aften, og vi diskuterede, om vi kunne bestå mediernes politikertjek, hvis vi var politikere. Ville vores skraldepande være korrekt sorteret, når Ekstra Bladet kom for at tjekke dem? Kunne vi sige os fri for lidt sort rengøringshjælp? Har vi aldrig snydt i skat? Eller begået en lovovertrædelse? Osv. Ingen af os havde rent mel i posen. Og det gælder vel de fleste borgere. Men vi forlanger, at politikere og embedsfolk højt på strå skal have det.

Vi har bevæget os i en retning, hvor der ikke længere er plads til en fejlmargin, og hvor bagatelgrænser afløses af nultolerance.

I Sorø har vi lige mistet kommunaldirektør Søren Kjær. Hans forseelse er, at han på en arbejdsrelateret rejse til USA uretmæssigt hæver 9.500 kr. på det kommunale kontorkort - heraf 4.000 kr. på at bespise kolleger fra andre kommuner. Det opdager DR, og så får både kommunaldirektøren og Sorø Kommune en tur i mediemøllen. Det sætter kommunalbestyrelsen under pres af både folkedomstol og meningsdannere, og Søren Kjær bliver ikke blot »fyret«, men også politianmeldt.

Det er tilsyneladende den første fejl, Søren Kjær begår i sin lange karriere som topembedsmand i både ministerier og kommuner. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at man på rådhuset i Sorø har andet på ham.

Beklageligvis tog Søren Kjær som kommunens direktør ikke bopæl i kommunen. Havde han været borger i Sorø, havde vi mødt ham i forretningerne, til skolemøder, på boldbanen, i foreningslivet, i biografen osv. Det havde givet os mulighed for at lære ham at kende, som den rare mand, han omtales som, og folkedomstolen havde givet vis ikke været så hård i dommen. Som den pendlende kommunaldirektør ender Søren Kjær derfor sin karriere i Sorø som den ukendte snyder og snylter. På grund af 9500 kr.

I de år, jeg var højskoleforstander, og var udstyret med skolens hævekort, afleverede jeg som fast rutine altid kvitteringer til forretningsføreren, som hver måned gik kontoudtogene igennem. Det samme gjorde skolens revisor. Det var en tryghed for både højskolen og mig selv. Har man ikke sådan en instans til selvkontrol på rådhuset i Sorø?

Jeg havde en sag, der minder om Søren Kjærs. Jeg lod skolens hævekort betale en middag med en håndfuld kolleger fra andre skoler. I min optik kom erfaringsudvekslingen under middagen min egen skole til gode. Vores revisor var ikke enig, med lod det passere. Der var plads til en fejlmargin.

På Sorø Privatskole lærer man børnene begrebet fejltastisk. Lad os håbe, at næste generation tager den dyd med sig ud i samfundslivet.

For vi er havnet i en grøft, hvor kravet om ufejlbarlighed udstyrer os med en indre whistleblower, så vi hellere afslører fejl, end vi hjælper hinanden til at ikke at begå dem. Herved bliver dyder som undskyld og tilgivelse som fremmedord. Tendensen ses tydeligst i politik og i den offentlige sektor. I sidste ende vil det afholde de bedst kvalificerede fra at søge eller stille op.

Sorø Kommune skal nu hyre et konsulentfirma, der kan koste hundrede gange Søren Kjærs forseelse, for at finde hans afløser. Og man skal bruge tid og penge på køre afløseren ind - alt imens politikerne i kommunalbestyrelsen går til valgkamp.

Der er blot at sige: Sørens også!