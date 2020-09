Klumme: Skal du besejre trolden- skal du sige hans navn

Der findes på Facebook en historie om politiet i Sverige, der efterlyste to røvere. De beskrev dem fyldigt med højde og påklædning, men for ikke at blive beskyldt for at være racister undlod de at skrive, at de var somaliere, talte dårligt svensk og var kulsorte i huden. Røverne blev derfor aldrig fanget.