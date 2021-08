Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Pas på hinanden i sommerlandet

Sorø - 01. august 2021 kl. 06:57 Af Carsten Fabricius Kontakt redaktionen

Behøver jeg at sige det højt? Jeg elsker sommeren, og jeg elsker, når det er varmt med en temperatur, der ligefrem opfordrer til udeliv. Tiden, hvor opholdet på terrassen eller pergolaen kalder på vores opmærksomhed og lysten til at skabe gode stunder med gode snakke, frisk luft og duften af grillens glæder blander sig med lydene fra fugle, dyr og summende insekter. Hvor stemmerne de stille aftener kan høres over lange afstande, og grin og udbrud skaber stemning.

Under hele denne scene, som vi er mange, der sikkert sætter pris på, bliver der indimellem registreret nogle lyde, som er meget foruroligende, hvor både tristhed og begejstring smelter sammen til en uvirkelig størrelse. Lyden af de accelererende motorcykler, der begejstret brøler deres kraft ud på de fine lige lange strækninger, hvor de med sikkerhed har registreret minimum 0-100 og lidt til på klokken, for følelsen af de voldsomme kræfter, som vores maskiner har i dag, giver virkelig et ordentligt ryk i kroppen og sætter masser af endorfiner og adrenalin ud i kroppen, der hopper ind i mundvigene og trækker dem op i retning af ørerne, når man sidder på sådan en maskine. Ja, jeg har også været ung - jeg har været der, men jeg er stået af - jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at blive her så længe som muligt i respekt for mine børn og familien.

Men alene I min familie er vi blevet livsvidner til fire voldsomme motorcykelulykker, hvor der tælles tre dødsfald, en invalideret og en, der endnu ikke er kommet ud af hospitalssengen. Og dette statement er desværre ikke noget, der handler om de accelererende megamaskiner, men at der i alle de tilfælde, vi kender til og har nævnt her, er tale om, at det var uopmærksomme førere af traktorer samt bilister, der skærer hjørner i sving, med fatale konsekvenser til følge, hvor familier, børn og venner påvirkes i mange år efter disse voldsomme og tragiske hændelser, hvor de overlevende skal kæmpe sig igennem og forsøge at skabe sig nye tilværelser igen. Og det var ikke hastigheden i et eneste af tilfældene. Og ikke nok med det - traktorføreren, blisten og hvem, der ellers er involveret, skal den samme forbandede følelsesnedtur igennem også.

Alt det ændrer ikke på, at når jeg sidder og lytter til maskinerne, der i den grad får håndtaget vredet i bund, og maskinerne drøner forbi på Ringstedvej, så sidder jeg hver eneste gang med en venten på, om der pludselig lyder et forbandet brag, og der skal endnu en mere ind i statistikken over døde eller invaliderede - eller om mine krydsede fingre fortsætter med at beskytte både bilister og motorcyklister mod, at tanken skal blive til virkelighed?

Pas på hinanden derude i sommerlandet - vær opmærksom og vågen, når du er der ude.

God sommer!