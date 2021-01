Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Om indsigt, faglighed og kritisk sans

Sorø - 24. januar 2021 kl. 05:59 Af Kristian Jacobsen Kontakt redaktionen

Hvis nogen for et år siden havde påstået, at hele verden ville blive ramt af en pandemi, at fremtrædende politikere ville stoppe på grund af fortidens synder, at Capitol Hill ville bliver stormet af rasende Trump-tilhængere med videre, så ville man slå det hen som sludder. Dengang stod klimaet øverst på dagsordenen, og alle troede, at 2020 skulle handle om grøn omstilling og tidlig pension til Arne.

På alle disse vigtige områder - måske med undtagelse af pensionen - ser vi en heftig kamp om sandheden. En kamp, som udkæmpes mellem videnskaben på den ene side og konspirationsteorier og påstand om "fake news" på den anden.

Gymnasiet handler om at give eleverne indsigt, faglighed og kritisk sans, som bidrager til, at man selv kan afkode verden.

I denne uge har USA indsat Joe Biden som ny præsident, og en lang række fagligheder kom i spil. Historie og samfundsfag blev både anvendt med viden om USAs historie og landets skiftende positioner i det internationale samfund. Og til at beskrive og forklare den splittelse, som præger USA lige nu.

USA genindtrådte i Paris-aftalen, som både er en international politisk aftale og en vigtig brik i kampen for klimaet, som både indeholder fysik, kemi, naturgeografi og biologi. I sprogfagene lærer man både at tale og skrive fremmedsprog korrekt, men bidrager også til kulturforståelse - herunder samfundsforhold. Også her slås man om sandheden, og det er tilsyneladende ikke længere tilstrækkeligt at have videnskabelig evidens for sin viden. Det er blevet helt almindeligt at man "bare" kan mene noget andet.

Det ser man ikke mindst i forhold til Corona-pandemien, hvor konspirationsteorier, skepsis og frihedstrang væves sammen til en bastant modstand mod restriktioner, mundbind og vaccine hos en meget lille gruppe danskere. Langt de fleste danskere har tillid til myndighederne og baserer deres holdninger på videnskabeligt grundlag. Vi lytter til eksperterne: Hvis vi skal have lavet et hus, får vi ingeniører og håndværksuddannede til at bygge det. Når det handler om sundhed, baserer vi vores adfærd på læger og forskeres viden.

At kunne skelne mellem fakta og påstande, »synsninger« og evidens er afgørende i et moderne velfærdsdemokrati. Det lærer man i gymnasiet.