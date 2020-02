Klumme: Når hele familien bliver ramt

Da hun kom og fortalte mig om forløbet af scanningen, varede det ikke mere end et splitsekund at mærke angsten for svaret. Hvad hvis nu det er alvorligt. Jeg så straks alle de værste scenarier udspille sig. Og pludselig blev min store datter igen min lille bitte pige, hvor trangen til at få det hele til at gå væk pressede sig på igen.

Tankerne stikker af, og uroen breder sig. Mit barn er i mine tanker, og det kan være svært at falde i søvn. Hvad hvis...er ordene, der bliver ved at dukke op, når der bare er et øjebliks ro. Men det er jo nok ikke noget, men hvorfor siger de ikke noget med det samme. Ja, ja - Jeg ved det jo godt. De dygtige radiologer, har jo ikke kompetencerne eller retten til at sige noget. Men hvad var det, de havde fået øje på?

Vi vidste det godt. Hun havde været til MR scanning. Og da scanningen var i gang, og den skulle være overstået, bliver hun bedt om at blive, da de gerne vil have noget kontrast ind i hende og scanne en gang til. Så vi vidste det jo egentlig godt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her