Klumme: Mig selv og fællesskabet

Sorø - 27. juni 2021 kl. 06:08 Af Kristian Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er almindeligt at opstille modsætninger og konflikter. I det akademiske sprog kalder man sådan en opstilling mellem to modsætninger "en dikotomi". Det kommer af det græske ord "dikhotomia" og betyder at dele en helhed i præcis to dele, som ikke overlapper hinanden.

Vi opstiller allesammen modsætningspar hele tiden, som ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger: FCK eller Brøndby? Mac eller PC? - og før i tiden sagde man The Beatles eller Rolling Stones? Carlsberg eller Tuborg?

På samme måde bliver individuelle interesser ofte stillet op som værende i modsætning til fællesskabets. Det er sikkert også rigtigt i mange tilfælde, men det er lige så ofte ikke tilfældet.

Årets ord i 2020 var "samfundssind", som er noget, vi allesammen har udvist under nedlukningen. Altså bortset fra de få, som mente, at den personlige frihed var så vigtig, at man ikke skulle udvise samfundssind, og som opstillede en modsætning mellem samfundets interesser og de personlige. Men for mange af os var der ikke tale om en egentlig modsætning.

Mine personlige interesser gik hånd i hånd med samfundets: 1) Jeg havde faktisk ikke lyst til at få corona. 2) Og jeg har en del ældre familiemedlemmer, som jeg var bekymret for og gerne ville passe på - ligesom jeg kender flere, som døjer med sygdomme og derfor helst ikke skulle smittes. Og selvom nedlukningen var træls, så var det tydeligt, at for eksempel mine børn bragte større ofre end jeg. De manglede deres sociale netværk, mere end jeg manglede mit - og jeg tror også, jeg må erkende, at jeg nød samværet med dem mere end omvendt.

Så jeg er enig med den norske sundhedsminister Bent Høie, som meget fint gjorde opmærksom på, at de unge betaler den højeste pris. Sommeren 2020 lignede mange af mine andre somre, for jeg tager ikke længere til festival, går på diskotek og den slags. De unge havde en ret anderledes sommer, end de ville have haft uden corona.

Jeg ved ikke, om man kan måle samfundssind i forhold til, hvor store personlige ofre man bringer, men hvis man kan, så udviser de unge større samfundssind end jeg. Også selvom de - helt individuelt og personligt - heller ikke har lyst til at få corona og gerne vil passe på de ældre.

Og sådan er der, på en lang række områder, sammenfald mellem de personlige interesser og samfundets. Uddannelse er et godt eksempel på dette. Uddannelse er helt indlysende en god måde at gøre noget godt for sig selv. Og det gælder, uanset om man bliver faglært eller tager en boglig uddannelse. Men det er samtidig helt afgørende for samfundets fortsatte udvikling, at befolkningen uddanner sig. Man udviser sådan set også samfundssind, når man tager en uddannelse. Og modsat: rygning er virkelig dårligt for ens eget - helt individuelle og personlige - helbred. Og samtidig rigtig skidt for samfundet, blandt andet fordi tobaksafgifterne langt fra dækker omkostninger til tobaksrelaterede sygdomme.

Der er naturligvis stadig områder, hvor individets og fællesskabets interesser støder sammen. Men på en lang række områder er der sammenfaldende interesser. Om man retter fokus på sammenfaldet af interesser eller modsætningerne - det afhænger nok af øjet, der ser.

God sommer!