Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Klumme: Jeg elsker de gamle køretøjer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Klumme: Jeg elsker de gamle køretøjer

Sorø - 04. juli 2021 kl. 06:35 Af Lotte Krogh Kontakt redaktionen

Næsten hver uge kører jeg gerne på Banevænget i Stenlille, hvor Gamle køretøjer holder til. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg om nogen er VILD med det koncept. At møde de mange køretøjsejere fra hele Sjælland, som har så stor passion, er en fornøjelse.

Og det er så livsbekræftende at mærke stemningen, også når de kører derfra til melodien »Tak for i aften« med Tørfisk efterfulgt af et vink og på gensyn fra alle de frivillige crew's, som hver eneste onsdag står parat til at rulle ærmerne op og styre slagets gang.

Alle har en fælles interesse og bliver budt velkommen, når de ankommer. Måske er det også fordi, jeg passer meget godt ind i deres stramme kriterier, som de har hos »Gamle køretøjer i Stenlille«:

Kun adgang for dem, som interesserer sig for veteraner, oldtimers. Her modtager man ikke hverdagsgryder med THansen-udstyr.

Alt over 25 år er velkomment, uanset stand, mærke eller udseende - og det vil ikke kunne diskuteres.

Coronatiden har været en tung klods om benene for os alle, ikke mindst for vores ellers aktive borgerforening SHHB. Vi har i Stenlille de sidste 6 år haft tradition med Sjov i gaden i uge 34 med et brag af en Drengerøvsaften fredagen i uge 34. Sidste år måtte vi droppe det, og i år ligeledes. Men vi vender stærkt tilbage i uge 34 i 2022. Og så må vi glæde os over arrangementet på Banevænget hver onsdag, som en mini Drengerøvsaften, hver uge i byen.

Jeg har ikke forstand på kubik, jeg kan dårlig nok huske navnet på min egen motorcykel og jeg har aldrig pudset og poleret den, jeg er jo godt gift og det gør manden ganske glimrende.

Men hvad er det, jeg bliver så fascineret, når jeg møder alle de passionerede køretøjsejere.

Jo, jeg er dybt fascineret, når jeg ser 3-5 mand høj stå og kigge ned i et motorrum i timevis og betragte, nærstudere samtidigt med, at de klør sig lidt i skægget. De har attitude, stil og er 100% tilstede. Jeg kan blive misundelig, når de rundt omkring på pladsen sidder ved det udslåede campingbord, som har haft sine bedste år, termokanden på bordet og deres køretøj, som selvfølgelig er det centrale.

Min far har haft en rød NSU-scooter, som han købte i 1958, og som han turnerede rundt i med min mor indtil omkring slut 1960, hvor han så solgte den.

Hvor vil jeg ønske, at han havde gemt den, så kunne jeg køre til Banevænget med god stil. Eller et folkevognsrugbrød, som det mine forældre købte i 1961 og kørte på ferie i både til Norge og Holland indtil 1964, hvor jeg kom til verden. Så blev folkevognsrugbrødet solgt. Igen brandærgerligt, at de ikke har gemt den. Tænk at køre gennem Europa i sådan en bil, selvom min mand siger, at jeg hurtigt vil blive træt i armene af sådan et rat, som kræver gode armmuller.

Min mand Michael købte sin første knallert hos Cykelhandleren på Assentorpvej i Stenlille, da han var 15 år, og han har den endnu, knallerten - og det er altså ikke mig. Da vi var unge i Stenlille, var der masser af knallerter. Puck, Yamaha, Everton. Hver aften mødtes man på gaden. Det bedste for os tøser var, hvis de her unge drenge ville låne deres knallert ud. Det var super spændende, særligt dem med gear.

Jeg tror ikke altid, det var super godt, og det har hændt, at vi har kørt ud over rampen nede ved stationen. Så var vi ikke så populære piger længere. Jørgen træmand, han lånte gerne sin knallert ud, og Tommy ligeså. Men Michael, som jeg er gift med, han passede på sin knallert, måske derfor han har den endnu.

Da jeg var 15 år, købte jeg en brugt rød PUCH-maxi med pedaler, min bedste veninde Mette købte hendes kusines grønne PUCH-maxi. Det var bare møgirriterende, at Mette altid kunne køre fra mig, når vi skulle ud på Assentorp camping. Sagen var, at Mettes knallert var boret, hvilket hendes forældre med garanti ikke var klar over, og i øvrigt lovede jeg IKKE at fortælle hendes mor det.

I 2019 var jeg en tur på Industrimuseet i Horsens for at åbne et lille PUCH-værksted, her var jeg blevet udvalgt som VIP-gæst, fordi jeg havde sendt Industrimusset et billede fra marts 1979, hvor jeg for første gang startede min PUCH-maxi på Assentorpvej i total snestorm iført læderjakke, hårbørsten i brystlommen og med sorte træsko på. Tænk, at jeg nu i en alder af 57 år er præsenteret på et industrimuseum i Horsens.

Og hvor blev min PUCH-maxi af, tja, det husker jeg ikke.

Jeg har stadigvæk ikke forstand på kubik og bilmærker, men alligevel drages jeg lidt af det. Da jeg nærmede mig de 40 år, tog jeg pludselig en rask beslutning om at få et motorcykelkørekort, og jeg synes, den helt rigtige måde at lære det på ville være at tage kortet på en køreskole midt inde i København. Så fik jeg da genopfrisket alle færdselsregler og alle vejskilte. Og som sagt så gjort!

Min første motorcykel var en Kawasaki 400. Den blev købt brugt i Haslev, ejeren hed John og han er nu i dag en af vores meget gode venner, fordi vi har fællesskabet køretøjer. Men for mig blev det kedeligt at køre Kawasaki. Hver gang vi kørte rundt på tur, fik min mands motorcykel hele opmærksomheden - en Kawasaki var ikke nær så interessant som en Triumph thunderbird. Min Kawasaki blev solgt og skiftet ud med en Triumph American.

At tage motorcykelkørekort er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv, og jeg kunne også tydeligt se, at der kom flere og flere kvinder til maskinerne i disse år. Jeg forstår det godt, det har nemlig givet os så mange skønne aftenture ud i det blå, termokanden i sadeltasken og nyde vores frihed og vores liv. Min mand og jeg har fået noget til fælles, også efter børnene er fløjet fra reden.

Og det er jo hele humlen i vores passion for køretøjer, veteranen, det klassiske, køreglæden, at mødes med andre, som deler den glæde. Et stykke af en fortid, at bevare og værne om den fortid, sætte det i stand, polere og at holde hjulene i gang.