Klumme: Jeg elsker at mærke livets puls

På arbejde langt væk hjemmefra, masser af kundebesøg, præsentation af nye bøger til de danske boghandlere, og snart er det jul. Hele ugen i det jyske, samtidig med en tale skal være færdig på lørdag, hvor der er bryllup i familien. Og en begivenhed for Borgerforeningen, som skal lægges på Facebook samtidig med, at en kunde ringer, hvornår jeg kommer til Bornholm. Tjekker ind på næste hotel i Hjørring og finder ud af, at jeg har betalt dobbelt på hotellet forrige nat i Aarhus. Går på Facebook og ser, at Café Tid har støt brysterne arrangement på fredag og tænker, om jeg måske kan nå hjem fra Vejle og støtte både bryster og Café Tid i Stenlille.

To do listen er ikke kedelig, og det er ikke en klagesang, jeg elsker at mærke livet. Men nu skal jeg lige fordøje min brune sovs på Storkroen ved Rold Skov og ringe til min mand i den gule stol derhjemme og være sikker på, at han både har fået noget mad, og at han husker at savne mig - og ikke mindst, at han husker at vande blomsterne og støvsuge, inden jeg kommer hjem.