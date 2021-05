Klumme: Intet lavet - intet ødelagt

Jeg er vild med idéen om, at Sorø og mange andre kommuner har set potentialet i de vilde grøftekanter. Det er en let og enkel måde at tilgodese biodiversiteten.

Som barn i 80'erne cyklede jeg med min far hjemegnen tynd og kastede et hav af lupinfrø ud i grøftekanterne i håb om, vi næste år ville kunne nyde de flotte blomster - det skete desværre aldrig. Måske var vores ønske lidt forud for sin tid. Grøftekanterne blev slået, og de vilde blomster, der kunne have set så flotte ud, var reduceret til et par vildfarne rapsplanter, tidsler og stive græsarter, der så mere eller mindre visne ud, som sommeren skred frem.