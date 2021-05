Klumme: I Møllehaves blomstrende generøsitet

Johannes Møllehaves var uden for kategori. I et halvt århundrede var han et fyrtårn i dansk folkeoplysning og dansk kirkeliv. Med en sjælden formidlingsevne, en betagende begejstring og en smittende glæde over at være til trak han fulde huse til tusindvis af foredrag, hvor han med afsæt i sine eminente læsninger af litteratur, filosofi og kristendom kunne begejstre sine tilhørere til at beskæftige sig med meningen med livet, og hvad det vil sige at være et menneske.