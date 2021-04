Klumme: Hvorfor findes der kun socialdemokratiske partier?

I det sidste år har vi alle haft god tid. Jeg brugte en del af min tid til at nærlæse de enkelte partiers programmer, udtalelser og praktisk politik. Det var slående, så ens de alle er, og på nær et parti, er de alle socialdemokratiske!

Bevares, de bruger en hel del tid på at lade som om de er uenige, men det er kun et spil for galleriet. Når lederen af Venstre siger, at samfundet skal åbnes igen, når alle over 50 år er vaccineret, så lyder det som en modsætning til Mette Frederiksens udsagn om, at samfundet åbnes helt op i slutningen af maj. Indtil vi kommer i tanke om, hvornår alle over 50 år er vaccineret!

Alle partier siger det samme, og alle fører socialdemokratisk politik. Nogle lidt til venstre og nogle lidt til højre, men grundlæggende vil alle det samme: Skatteyderbetalt sundhedsvæsen, massivt tilskud til landbruget, samme udenrigspolitik, samme flygtningepolitik, offentlig skole, samarbejde med det private erhvervsliv, 70 % reduktion af CO2 etc.etc..