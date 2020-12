Klumme: Hvad vil der ske, hvis de fysiske butikker lukker?

Klumme: Black Friday blev gennemført i mange byer landet over. Mange butikker har fundet på smarte måder at håndtere restriktionerne på, kreative former for at undgå de lange køer. Og hvordan gik det så? Og burde der være grebet ind oppe fra med et forbud ligesom der er for så mange andre arrangementer? Selvom jeg godt ved, at Black Friday allerede var forlænget til hele ugen. Tja, jeg tror alle fysiske butikker kæmper for at bevare optimisten og få nok kunder til at betale deres mange udgifter.