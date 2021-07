Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Hvad skete der?

Sorø - 11. juli 2021 kl. 05:42 Af Karen Inge Nielsen Kontakt redaktionen

At ting ændrer sig med tiden, er helt naturligt, men en gang imellem kan jeg godt fundere lidt over, hvad der skete for min generation, da vi blev forældre.

I bund og grund skete der vel det samme som for alle andre generationer. Alligevel synes jeg, at især én ting har taget overhånd - kontrollen. Med nutidens teknologi kan det være svært at slippe kontrollen - især den, der har med overvågning og kontaktbarhed at gøre. Ikke alene er vi, men også vores børn, altid indenfor rækkevidde, og muligheden for at være usynlig nogle timer er forsvundet som dug for solen. Vi bør måske spørge os selv, hvorfor vi har så stort et behov for denne kontrol, og også hvorfor vi har så travlt med at vise omverdenen, hvor vi befinder os.

En gang imellem kan jeg godt blive grebet lidt af Big Brother-frygten. Jeg synes faktisk, det er skræmmende, at bare jeg tænkt på en ting, så dukker der et utal af reklamer op i mit feed på de sociale medier. Det er selvfølgelig sat lidt på spidsen, men der er ikke meget galt.

Åbner jeg snapchat, kan jeg se, præcis hvor mine kolleger og venner befinder sig, og føler jeg mig i tvivl, om hvor mine børn er, ringer eller skriver jeg til dem - hvis jeg altså ikke tjekker det på de sociale medier. Eller nej, det gør jeg egentlig helst ikke - ikke medmindre jeg reelt vil dem noget. Og det er ikke, fordi jeg ikke tænker på, om de har det godt eller bekymrer mig for, om de kommer sikkert frem - for det gør jeg skam. Men jeg vægter også, at de skal have lov at opleve følelsen af, at jeg stoler på, de kan klare sig.

På 30 år er der sket noget med friheden og tilliden. Selv lagde jeg en seddel på køkkenbordet, når jeg som barn forlod hjemmet. 'Jeg er hos Katja', stod der oftest. Men var Katja ikke hjemme, gik jeg ikke hjem og lagde en ny seddel. Jeg gik da bare videre til den næste legekammerat. Aftalen var jo, at jeg var hjemme til spisetid eller når gadelygterne tændte. Den frihed - den var noget værd.

Jeg kan undres over, at min generation har givet køb på den frihed, det var at kunne forsvinde et par timer. Mobilen og de sociale medier har helt sikker deres fordele, men set i et frihedsperspektiv er fordelen begrænset til altid at kunne få fat i hjælp. Når der laves meningsmålinger, ønsker vi ikke at blive overvåget i vores daglige færden på gader og stræder, men det paradoksale er, at vi selv slår sporingen til på de sociale medier, så venner, kolleger og familie kan se, om vi er i haven, i Netto eller i biografen.

Med den ene hånd priser vi teknologien og dens muligheder, mens vi med den anden hånd frygter den. At overvåge et helt samfund finder vi uetisk - også når det gælder demente borgere, der risikerer at gå fra deres bopæl uden at kunne finde hjem igen, men det er åbenbart ikke uetisk at slå sporingen til på vores børns telefoner, så vi altid kan se, hvor de er. Vi dækker os ind under, at det er på grund af deres sikkerhed, vi ønsker at vide, hvor de er, men jeg tror ikke, det er hele grunden. Jeg tror nærmere, det skyldes, at vi ikke kan give slip. Vi ønsker at være i kontrol.

Måske er det ved at være på tide at tænke over, hvad der er sket. Hvordan glemte vi den frihed, vi selv havde? Er det et traume over, vi selv kunne være blevet snuppet af en børnelokker eller kørt ned, der får os til at kontrollere vores børn, når de bevæger sig ud? Eller er det i virkeligheden nærmere en frygt for ikke at være en konstant del af deres liv, der får os til at følge hvert et skridt, de tager?