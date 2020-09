Klumme: Humørpiller mod corona

Da Kong Corona tog magten, og Danmark den 12. marts lukkede ned, blev en vestjyde på TV spurgt, hvad han mente om, at vi nu skal holde en meters afstand. Han svarede: »Ska' vi virkelig stå så tæt?«

Jeg har boet i Vestjylland, og jeg kommer der ofte. Her har man ikke den krammekultur, vi kender fra Sjælland. Jeg dristede mig for et par år siden til at give en god ven fra Skjern en omfavnelse, men der var ingen gengældelse. Hans arme blev hængende slapt ned langs siden. Og så træder man automatisk et skridt tilbage. Sådan har de det bedst på de kanter. Intim kontakt er noget, man har derhjemme. At omfavne en vestjyde er ligesom at kysse en kæreste, der har slået op med en. Hendes læber er pludseligt blevet tørre. Men det nedsætter smittefaren, og smittetrykket har da også i det vestjyske været langt lavere end andre steder i landet.