Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Hold da helt op hvor tiden flyver af sted - eller gør den?

Sorø - 13. juni 2021 kl. 06:11 Af Carsten Fabricius Kontakt redaktionen

Vi siger ofte, at »tiden flyver af sted«. Men hvad bruger vi den til? Lever vi, smager vi, prøver vi, er der pauser, blev der også tid til »ingenting«?

Holddaheltop, hvor har vi travlt, og tiden flyver afsted.

Arbejdet kræver nærvær og opmærksomhed, og det skal udføres til ug med kryds og slange - og på vejen hjem skal der handles ind, ringes privat og gøres klar til aftensmaden, hvor et par af børnene i øvrigt kommer hjem forbi og skal spise med - inklusiv børnebørn.

Straks inde ad døren står der et par hunde, som kræver, at der skal være lidt opmærksomhed og søde ord med på vejen, indkøb puttes i køleskabet, gryderne frem, bordet skal dækkes, gulerødderne skrælles og gøres klar sammen med kartofler, champignoner og lidt salat. Ovnen tændes, kyllingen smides i bradepanden, og telefonen ringer med en af de utallige sælgere, der har verdens bedste tilbud, der takkes hurtigt nej, mens det ringer på døren, og børnebørnene kommer hujende ind og krammer os alle sammen, og alle vi andre forsøger at hilse pænt med madolie på fingrene, mens kartoflerne koger over...

Jojo - skøn dag - og endnu bedre er det, at der bliver talt og snakket livligt over maden, og at alle hjælper til med at rydde af bordet og putte i opvaskemaskinen, imens kaffen står og blobber gennem filteret, så vi kan lukke ned med aftenens mange fortællinger og oplevelser om nyt og gammelt.

Hen under afslutningen af aftenen kommer der den lidt spøjse kommentar »...hvor går tiden dog stærkt !« - og jeg kan jo ikke lade være at tænke, at tiden jo går, som den altid har gjort - den er jo hverken blevet hurtigere eller langsommere - men alligevel kan det føles så pludseligt, at nu er dagen omme...

Men tiden har ikke forandret sig - og jo, jeg ved da godt, at det er en talemåde - men tiden er jo en faktor, der bliver ved at have indflydelse på hver eneste dag i vores liv. Både som klokkeslæt og begreb.

Jeg lægger øre til mange vinkler om, at »det når jeg nok aldrig«, »det har jeg ikke tid til«, »tiderne forandrer sig«, men når jeg sidder og reflekterer over dette underlige begreb tid, så opdager jeg hver eneste gang, at jeg er en af de heldige, der kan melde tilbage, at holddaheltop, hvor har jeg nået vildt mange ting og haft vildt mange oplevelser i løbet af »tiden«, hvor det samtidig blive en konstatering af, at jeg også selv har været ansvarlig for at bruge minutter, timer, sekunderne til alt det, der skal være en del af mit liv. Og når jeg gør regnestykket op, så synes jeg, i høj grad, at jeg får så fantastisk meget ud af min tid, at jeg egentlig ikke synes, at tiden går stærkt, men at tiden bliver brugt. Og okay - kunne måske endda nogle gange godt bruge lidt mere tid, end jeg har.

Handler det egentlig ikke om, hvad det enkelte menneske vælger at bruge sin tid på? For hvis tiden går stærkt, kan det jo være et udtryk for, at den ikke giver nok afkast, at den ikke bliver brugt... Men det kan jo også forstås som, at alle de enkelt sekunder er fyldt ud og bliver udnyttet fuldt ud.

Lad tiden tage den tid tiden tager - du afgør selv hvad du kan og vil fylde tiden med.

Og så kom sommeren, måske ikke helt til tiden, men den kom.