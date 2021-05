Klumme: Er det verden som ændrer sig - eller mig?

Lad mig begynde med kartoflerne. I flere år har min søde mor skældt kartoflerne ud. Hun påstår, at kartoflerne ikke er, hvad de har været.

Jeg lytter og tænker, om det nu også er så galt, og jeg har da købt mange kartofler gennem årene og ikke spekuleret over kartoflens kvalitet. Altså, jeg køber dem i supermarkedet, skræller dem, koger dem og spiser dem. De er nogenlunde runde, nogen har øjne, de nye kartofler har en let aftagelig tynd skræl og kræver næsten ikke andet end at blive kogt. Men pludselig har jeg selv opdaget, at der er rigtig mange dårlige kartofler imellem dem, man køber, og enten må man skrælle meget af, eller også opdager man, at der under skrællen er sådan noget hvidt noget, som man kan blive ved med at skælle udenom, eller alle de sorte pletter som går dybt ind i kartofler, ja, så er der jo ikke meget kartoffel tilbage.