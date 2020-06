Klumme: Er Danmark et kristent land?

Siden 1849 har vi haft religionsfrihed her i landet. Det står i Grundloven, så det er rigtigt nok. Men når vi har religionsfrihed, har vi også gjort religion til en privatsag, forstået på den måde, at den enkelte selv må vælge, hvilken religion han vil tilslutte sig, eller om han vil være "troløs". Dermed har vi også slået fast, at Danmark ikke er et kristent land. Men helt igennem sekulariseret. Dette i modsætning til Danmark på for eksempel Christian 4. tid. Da var Danmark kristent, og regeringen dengang brugte meget energi på, at jødedom, katolisisme og andre religioner ikke skulle få indpas her.

For et par måneder siden slog den lokale præst i Tersløse en sentens op i Facebook. Denne sentens fik en hel hale af kommentarer, der gik i mange retninger. En af kommentarerne var, at Danmark er et kristent land. Men er Danmark det?

