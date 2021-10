Klumme: En anden verden

Jeg besøger Facebook nogle gange om dagen, men deltager kun meget sjældent i en debat. Men i gennem de traditionelle medier (som stadig er traditionelle selvom de også udkommer på nettet) læser jeg om anonyme hadbeskeder, surhedskultur og ekkokamre som et demokratisk problem, fordi algoritmerne sørger for at folk primært læser opslag fra folk, som ligner dem selv.

De unge er også på nettet. De besøger bare nogle andre steder. Nej, besøger er forkert. De ER nogle andre steder på nettet end de steder, som jeg besøger. Deres tilstedeværelse er mere konstant, selvom de også holder pauser, når de har undervisning mv. De følger med på instagram mv. - men er også hele tiden i kontakt med hinanden via fx snapchat. Det er en verden så forskellig fra min, at når jeg taler med de unge om det, så er det tydeligt, at jeg slet ikke har fanget essensen af deres tilstedeværelse på nettet.

Her kunne man fristes til, som generationerne før mig, at sukke og ønske sig tilbage til de gode, gamle dage. Det er jo sådan, jeg har det. Men jeg gør mig ingen forestillinger om, at vi nogensinde kommer tilbage. Internet, sociale medier, virtuelle arenaer med løbende kontakt til mange mennesker er kommet for at blive. De unge, som kender de virtuelle arenaer indefra, må på banen og sætte dagsordenen for fremtiden i disse arenaer. Hvilke spilleregler skal gælde? Hvordan passer man bedst på sig selv og hinanden? Løsningen er ikke at blive væk fra de virtuelle arenaer - i hvert fald ikke for de unge