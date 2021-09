Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

Klumme: Dresscode - navlepilleri og drengemode

Sorø - 12. september 2021 kl. 06:43 Af Jørgen Mogensen Kontakt redaktionen

For 14 dage siden gik verden af lave. Vi havde i dagene før hørt om sammenbruddet i Afghanistan og stigende coronatal. Men pludselig standsede nyhedsstrømmen herom, for ind kom debatten om en modedille blandt piger i Vejle: stumpede bluser.

Mediekvinder, der havde ligget underdrejet under Afghanistan-krisen, kom alle som en op på barrikaderne. Er der noget, kvinder går op i, noget der overgår alt andet, så er det tøj og mode. Andet fejes til side og får ingen betydning i forhold til, hvordan piger og kvinder skal gå klædt.

Der var ikke grænser for, hvad ledelsen af den famøse skole i Vejle skulle stå model til. De blev sammenlignet med Taliban, en kvindelig journalist i Politikken svang sig op til at tale om ytringsfrihed, der blev knægtet, og en ellers ukendt SF'er i folketinget (behøver jeg skrive, at det var en kvinde?) fik sine fem minutters berømmelse ved at kræve, at undervisningsministeren skulle gå ind i sagen og tale dunder til skoleledelsen i Vejle. At det sidste var i direkte modstrid med SF's politik om selvforvaltning på skoler, betød intet, for kvindelig tøjmode overtrumfer alt andet.

Som mand kan man kun ryste mildt overbærende på hovedet. Havde det nu været drenge, der havde vist maveskind, så ville de samme kvinder ikke have undladt at udskælde disse drenge og pålægge skoleledelser at indføre dresscode på hver eneste skole. Som lærer blev jeg således en overgang pålagt at fjerne kasketter på drenge, hvis de havde sådanne på. Det syntes alle var i orden. "Ja, men det er for, at så kunne man ikke se deres ansigter, hvis de bøjede hovedet". Men det kan man heller ikke, når langhårede piger bøjer hovedet. Men det sker der intet ved. Kun når det gælder drenge. Drenge må heller ikke gå i hængerøvsbukser, men piger må altså godt gå i stumpetrøjer.

Drenge og mænds tøjvalg må man godt kritisere, men ikke pigers og kvinders. En kone kan godt sige til sin mand: "Tag nu noget pænt tøj på", men er der nogen mand, der tør sige det til sin kone? I givet fald holder det ægteskab ikke lang tid.

Vi opdrager vore børn og vore elever i alle livets forhold. Hvorfor må vi så ikke gøre det, når det gælder pigetøj? Hvad forkert er der ved at lære vore børn, at forskellige situationer fordrer forskellige beklædninger? En bikini hører til på stranden, men må man ikke sige til en pige, der møder i skole i bikini, at hun skal tage noget andet tøj på? Og hvis piger må tage stumpebluser på, så må lærerinder vel også. Kan I forestille jer lærerinder undervise i stumpebluser? Ja, det kan I måske. Men hvad med mænd?

Det er underligt, at alle finder det i orden, at vi lærer vore børn pæne manerer, og at vi påtaler drenges påklædning. Men bliver jordet, lige så snart vi kommenterer pigers påklædning.

Jeg ved ikke, om undervisningsministeren møder op til det samråd, den ukendte SF'er indkaldte til. Men jeg vil godt spørge den ukendte SF'er: Er det ikke bedre, at forældre og lærere påvirker vore pigers tøjvalg frem for mavesvære senkapitalister? De første forsøger at danne og uddanne pigerne, mavesvære senkapitalister vil blot tjene penge på pigernes trang til at være ligesom veninderne. De har gnedet sig i hænderne over alle de ekstra penge, de tjente gennem den promovering, ukendte SF'ere og andre har givet stumpebluserne.