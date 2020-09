Klumme: Demokrati eller anarki

Jeg går helt sikkert ind for demokrati, og jeg går også ind for en folkevalgt regering. Jeg ser endda politisk uenighed som væsentlig og nødvendig, da vi alle er nødt til at holde os skarpe på, hvad der rører sig omkring os.

Demokrati handler vel også om politisk frihed, og at vi til alle tider bevarer retten til at have en mening, og at vi må ytre os om stort set hvadsomhelst.