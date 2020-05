Klumme: De små selskaber

Jeg oplever at få de fineste små selskaber med nye flygtige bekendtskaber - dejlige små dialoger omkring stort som småt.

Nå, men fisk ville jeg have, og køen tiltrak da min tilstedeværelse.

Inden længe kom snakken godt i gang - to meter mellem hver kunde, og alle kunne høre, hvad det blev talt om. Flere generationer stod i kø, og efterhånden kom iPhonen i lommen, og alle deltog i snakken om fisk og sortimenter, opskrifter og muligheder.

Efterhånden fandt vi også ud af, hvor vi kom fra, og hvorfor vi lige stod her nu.

Fortællingen endte en skøn kvindes beretning om det at miste sin mand og efterfølgende skulle finde ny bolig og begå sig i en helt ny og ukendt by.

Tænk, man behøver ikke invitere folk til fiskeselskab for at mærke hinanden og mødes i varme dialoger.

Og som bonus: Jeg havde ikke knoklet inden med rengøring og madlavning og så videre - jeg var bare MIG og fik talt om og efterfølgende tænkt over livets gang.

Et lille stykke livsfilosofi blev taget med ind i fiskebutikken - hænderne sprittet af og hjernen poleret lidt op igen.

Grib chancen - der er historier alle vegne, og der er masser af skønne mennesker til at fortælle. Vi har tid til at rette vores opmærksomhed på alt det, vi normalt har sprunget over som 'unødig støj på senderen'.